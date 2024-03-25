Укр

К сожалению, да. О чем говорит атака "Цирконами" на Киев - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
Дата публикации
Читати українською
Автор
7299
Ракета "Циркон" Новость обновлена 25 марта 2024, 16:12
Ракета "Циркон". Фото Открытые источники

Военно-политический обозреватель прокомментировал удар по Киеву

К сожалению, да. Это 3М22 "Циркон".

Теперь можно точно говорить о том, что у РОВ (российских оккупационных войск — Ред.) есть возможность запускать данные ракеты с сухопутных носителей, о чём ранее детально не сообщалось.

Мобильная это пусковая или контейнерного-стационарного типа, другой вопрос. Но факт остаётся фактом — такая возможность у оккупантов есть.

И тут алаверды в огород наших партнёров. Враг развивается, эволюционирует, а что вы? Украины на третий год войны не имеет возможности защитить свои города от все номенклатуры российских ракет, хотя у вас есть весь необходимый инструментарий эшелона.

Мне просто интересно, нашим партнёрам хочется больше, чтобы Украина победила россию и воцарился мир, или, чтобы Украина проиграла и завтра 3М22 "Циркон" прилетал по Варшаве, Будапешту, Милану, Сен-Тропе?

Шевелите батонами, круасаноеды и спагеттиманы. На бургер-менов рассчитывать уже не стоит, выживание прямо здесь и сейчас или вторая мировая до западного побережья и очередной "День-Д".

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Киев #Обстрел #Ракета #Гиперзвуковая ракета #Противотанковые ракета #Александр Коваленко