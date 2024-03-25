Просто поясніть мені, як з території тимчасово окупованого Криму міг бути здійснений пуск 3М22 "Циркон"? Так, 3М22 це умовно маневруюча гіперзвукова крилата ракета з центральним корпусом, що створює підйомну силу і розгінною сходинкою з твердопаливними двигунами, що дає їй первинне надзвукове прискорення, після чого прямоточний повітряно-реактивний двигун на рідкому паливі на другому ступені розганяє її до гіперзвукових швидкостей — 9 Махів чи понад 11 тис км/год.

Дальність польоту ракети від 250 до 500 км на малих висотах і до 740 км напівбалістичної траєкторії. При заправці ракети специфічним, спеціально нею створеним паливом, дальність польоту може бути збільшена до 1 тис. км. Тобто, до Києва цілком долітає.

Але. Ракета "Циркон" — це не КРМБ "Калібр". Для неї потрібні унікальні пускові установки та унікальні носії. Її перспективними носіями є сьогодні напівмертві ТАРКР проекту 1144 "Орлан", а саме, не боєздатний "Петро Великий" і "Адмірал Нахімов", що знаходиться у вічному ремонті. Так само цю ракету можуть застосовувати АПЛ проекту 885М "Ясен-М" та 949А "Антей" і жодної, з яких немає у Чорному морі.

Також перспективними носіями "Цирконів" можуть стати фрегати проекту 22350М. Але саме у модифікації "М", закладка яких навіть не стартувала!

З чого виникає запитання, а чи взагалі ними стріляли?

Я не виключаю, що для 3М22 "Циркон" міг бути створений сухопутний, мобільний носій/пускова. Якщо увімкнути фантазію, то це цілком міг би бути контейнерний тип, на кшталт Club-K — контейнерний комплекс у стандартному 20- та 40-футовому ISO-контейнері, що розміщує протикорабельні ракети 3М-54КЕ, 3М-54КЕ1, Х-35УЕ або ракети класу поверхню -Поверхня 3М-14КЕ, Х-35УЕ.

Але про інтеграцію 3М22 в сухопутну ПУ нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток і конспірології. А сам процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК. Приховати ж таке досягнення кулібіних було б складно.

Тому був це 3М22 "Циркон" або П-800 "Онікс" або якийсь діний зразок ракетного озброєння РВВ — залишимо на розсуд офіційних джерел, а вже після офіційного повідомлення робитимемо висновки. Але, що в першому, що в другому, що навіть у третьому випадку — висновки можуть бути дисонуючими.