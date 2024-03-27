Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, почему Пекин тестирует реакцию Запада на агрессию России против Украины

Несмотря на то, что секретарь СНБО Алексей Данилов был отправлен в отставку вскоре после недипломатичного высказывания о китайском спецпредставителе, участие КНР в Глобальном саммите мира, который планируется провести в Швейцарии, пока под вопросом.

При этом мы понимаем, что именно к Китаю может прислушаться Россия, именно он может на нее повлиять, подталкивая к окончанию войны и конструктивным переговорам. Но пока всё выглядит так, что представители официального Пекина приходят на те или иные консультации с предложениями, исходящими от Москвы.

И если украинское условие начала переговоров – вывод российских войск с наших территорий хотя бы на позиции до 24 февраля 2022-го, то у РФ кардинально иной подход. Она хочет проводить переговоры с тех позиций, которые есть здесь и сейчас. Похоже, что Китай ставит именно такой (российский) подход условием своего участия в каких-то глобальных мирных консультациях. Мол, он не может гарантировать реализации тех или иных договоренностей, если такое условие не будет выполнено.

Вряд ли тут позиции поменяются. Запад будет и далее поддерживать Украину и ее подходы к переговорам. А условный Глобальный Юг – не то чтобы поддерживает Россию, но пытается извлечь свою выгоду от происходящего. В пределах возможного. И пока можно "доить" РФ без риска попасть под санкции, те же Китай и Индия продолжат это делать. Как только замаячит перспектива самим попасть под ограничения – дают задний ход, как в последнее время Индия с закупками российской нефти.

Китай рассматривает российско-украинскую войну сквозь призму собственных национальных интересов. И не в его интересах сейчас ее окончание. А вот ее затягивание увеличивает зависимость РФ от КНР, ослабляет Запад.

Параллельно Пекин тестирует реакцию Запада на агрессию. И примеряет происходящее сейчас в Украине на Тайвань. Насколько те же США готовы защищать свои интересы в другой точке планеты? И то, что творится сейчас в Палате представителей с торможением выделения поддержки внешним партнерам и союзникам, Китай тоже принимает к сведению.

КНР видит, как проигрывает демократия в скорости принятия решений и их реализации тому же авторитаризму. В тактическом плане, по крайней мере.

При этом Китай точно не хочет рвать связи с Западом, где имеет основные рынки сбыта, откуда получает основные инвестиции. И если с США у КНР всё непросто, то с Европой – вполне себе неплохо.

Неслучайно председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин собирается вскоре с визитом во Францию – к 60-летней годовщине установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

Будут, думаю, у Си встречи и с другими лидерами ЕС. И вот по их итогам, вероятно, сформируется решение – примет Китай участие в Глобальном саммите мира или нет. Поэтому сам саммит, думаю, состоится после этого визита.