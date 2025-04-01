Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"

Турнир приближается к решающим стадиям

Кубок Украины возвращается после зимнего перерыва. В прошлом сезоне победу в КУ одержал донецкий "Шахтер".

В 1/4 финала Кубка Украины-2025 сыграют и "Динамо", и "Шахтер". Матчи украинских грандов на этой стадии турнира покажет "УПЛ ТБ", передает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Встреча "Александрия" — "Шахтер" состоится 2 апреля на стадионе "Ника" в Александрии. Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Поединок "Рух" — "Динамо" пройдет 2 апреля во Львове на одноименной арене. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Игру "Верес" — "Полесье" в прямом эфире в Украине покажет YouTube-канал VERES TV. Встреча, которая пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно, начнется в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Верес" - "Полесье"

Добавим, что первый полуфиналист Кубка Украины-2025 уже определился. Во вторник, 1 апреля, "Буковина" обыграла "Викторию" (2:1).

Напомним, в чемпионате Украины по футболу лидирует "Динамо". Следом за киевлянами идут "Александрия" и "Шахтер". В последнем туре УПЛ Бело-синие обыграли "Рух" (2:0), а Горняки — "Оболонь" (2:0).