Трамп не может оплатить залог по делу о мошенничестве: пришлось просить о помощи

Адвокаты Трампа жалуются, что найти такую сумму для внесения залога вроде бы невозможно

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в ряд американских финансовых организаций с просьбой помочь ему покрыть залог для апелляции по делу о финансовом мошенничестве в штате Нью-Йорк. На покрытие залога нужно 464 миллиона долларов США – 454 миллиона составляет штраф с учетом процентов, 10 миллионов нужно для подачи апелляции.

Об этом пишет американское издание Newsweek. Издание отмечает, что команда адвокатов Трампа 18 марта передала в суд заявление, в котором Трамп обратился к ряду поручителей за помощью по внесению всей необходимой суммы.

Кроме того, адвокаты Трампа пожаловались, что залог якобы невозможно выплатить из-за "чрезмерной и невыполнимой суммы". Сумма залога – это сумма штрафа, которую нужно внести перед апелляцией и 10 млн долларов для обжалования решения судьи.

"Несмотря на то, что мы изучили рынок, нам не удалось получить залог на сумму решения суда для ответчиков по той простой причине, что получение апелляционного залога на сумму 464 млн долларов является практической невозможностью при данных обстоятельствах", – говорится в заявлении.

Среди компаний, к которым обратились юристы Трампа – Zurich Insurance Group, уже попадавшая в скандал из-за конфликта с экс-президентом. Бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг в свое время обвинил компанию в обмане, поскольку та отказалась признавать верность оценки стоимости компании Трампа. А прокурор по делу Трампа Летиция Джеймс позже подтвердила, что Вайссельберг по указанию Трампа намеренно завышал стоимость компании, чтобы Трамп мог получать более крупные и более выгодные кредиты.

Сам Трамп отвергает обвинения и заявляет, что его активы и личный капитал якобы действительно дороже оценки, указанной в судебных документах. Кроме того, Трамп завел любимую песню о "вмешательстве в выборы", пытаясь обвинить прокуроров в попытке помешать предвыборной кампании 2024 года.

Единственная надежда Трампа – что апелляционный суд позволит ему внести меньшую сумму, потому что деньги он должен передать до 25 марта. В феврале адвокаты Трампа уже пытались просить суд снизить залог до 100 млн долларов, но им отказали – хотя временно восстановили право Трампа брать кредиты в штате Нью-Йорк и управлять компанией.

Как писал "Телеграф", Трампа приговорили к огромному штрафу по делу о мошенничестве с недвижимостью, где Трамп проходил обвиняемым. Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля объявил приговор, в котором Трампа обязывают выплатить 355 млн долларов США штрафа и запрещают ему и его детям вести бизнес-деятельность в штате.

Это уже не первый суд, проигранный Трампом. Недавно британский Высокий суд отклонил иск Трампа к британской частной разведывательной фирме, собравшей доказательства его участия в извращенных половых актах и подкупе российских чиновников. Как известно, в 2017 году в СМИ попало досье с материалами о "приключениях" Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что дело о мошенничестве – не единственное открытое против него дело, поскольку он уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.