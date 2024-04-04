Такого раньше не было. Киевский бизнес окончательно перешел на украинский - Валерий Пекар
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Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар сделал интересное наблюдение
Киевский бизнес окончательно перешел на украинский.
Это я вам говорю как человек, который причастен к десяткам бизнес-мероприятий в год.
И не только с людьми, которые носят галстуки.
Это произошло после 2022 года.
Такого раньше не было. Это я вам говорю как человек, который находится в бизнесе с 1992 года.
Морали не будет, просто факт.
Источник: публикация Валерия Пекара в Facebook.
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