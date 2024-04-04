Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар сделал интересное наблюдение

Киевский бизнес окончательно перешел на украинский.

Это я вам говорю как человек, который причастен к десяткам бизнес-мероприятий в год.

И не только с людьми, которые носят галстуки.

Это произошло после 2022 года.

Такого раньше не было. Это я вам говорю как человек, который находится в бизнесе с 1992 года.

Морали не будет, просто факт.

Источник: публикация Валерия Пекара в Facebook.