Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар зробив цікаве спостереження

Київський бізнес остаточно перейшов на українську.

Це я вам кажу як людина, яка дотична до десятків бізнес-заходів на рік.

І не лише з тими людьми, які носять краватки.

Це сталося після 2022.

Такого раніше не було. Це я вам кажу як людина, яка в бізнесі з 1992.

Моралі не буде, просто факт.

До речі, якщо хтось скаже, що українська не підходить для бізнесу, або ж нема термінології, — дайте цій людині копняка. Це я вам кажу як викладач двох бізнес-шкіл, які з народження говорять виключно українською. Власне, ці дві бізнес-школи сильно вплинули й на мою українську.

Джерело: публікація Валерія Пекара у Facebook.