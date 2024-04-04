Такого раніше не було. Київський бізнес остаточно перейшов на українську - Валерій Пекар
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Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар зробив цікаве спостереження
Київський бізнес остаточно перейшов на українську.
Це я вам кажу як людина, яка дотична до десятків бізнес-заходів на рік.
І не лише з тими людьми, які носять краватки.
Це сталося після 2022.
Такого раніше не було. Це я вам кажу як людина, яка в бізнесі з 1992.
Моралі не буде, просто факт.
До речі, якщо хтось скаже, що українська не підходить для бізнесу, або ж нема термінології, — дайте цій людині копняка. Це я вам кажу як викладач двох бізнес-шкіл, які з народження говорять виключно українською. Власне, ці дві бізнес-школи сильно вплинули й на мою українську.
Джерело: публікація Валерія Пекара у Facebook.
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