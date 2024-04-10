Командир батальона отдельной штурмовой бригады поделился с журналистом Юрием Бутусовым важными проблемами мобилизации

Разговор с командиром батальона отдельной штурмовой бригады о мобилизации:

"В мобилизации для меня важны пять болезненных вопросов.

Во-первых, отвечать за мобилизацию должны мотивированные и компетентные люди. Минобороны и ТЦК ничего не делают, ждут добровольцев и тех, кого иногда хватают в бусик. Сейчас в Киеве мобилизуют в среднем всего по 100 человек в месяц с района. Закрепите бригады для комплектования за конкретными военкоматами, назначайте мотивированных и способных к организационной работе людей.

Во-вторых. Армии остро необходимо усиление ответственности командиров за жизнь военных. Каждый случай гибели людей должен расследоваться не формально для галочки, а так, что ответственный за бессмысленные потери командир должен не просто сниматься с должности, а понижаться в звании до уровня командира отделения-взвода, и учиться своим примером вести солдат в бой. Да, это сложно, но нельзя доверять солдат тем, кто не способен управлять. У нас был случай в этом году — к нам пришли бойцы 4-го батальона, наши соседи, рассказали, что они не обеспечены и не подготовлены для боевого задания. Мы их начали учить, ужаснулись, что мотивированных людей фактически не готовили, а потом мы поехали к тому комбату-лентяю и просто его от****или. Но он до сих пор в должности. Нельзя доверять жизни таким бездарям, это преступление. Надо постоянно анализировать результаты боевых действий, и тех, кто допускает большие потери и плохо управляет, снимать немедленно, а не держать, потому что он чей-то друг, кум, сослуживец.

В-третьих, не должно быть бронирования для правоохранительных и государственных органов. Патрульная полиция пусть патрулирует, а все остальные правоохранительные органы должны мобилизовать минимум 50% аппарата. И отправить их не в какие-то специализированные спецназы, не в особые части, а именно на пополнение обыкновенной пехоты. Верховная Рада, офис президента, правительство, все органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников-мужчин. Власти должны дать пример защиты Родины, а не уклонения от мобилизации. Все, что не работает на оборону и безопасность, должно дать часть людей на войну. Да, не все могут по здоровью воевать на нуле. Но все могут нести тыловую службу. Чтобы на блокпостах и подразделениях обеспечения служили пожилые люди, а здоровые на переднем крае.

В-четвертых. Следует отменить привязку воинского звания к определенным должностям. Некомпетентные и неопытные офицеры, из штабов и запаса, или неопытные руководители правоохранительных органов, для которых нет должностей их уровня, или которые не осознают что такое современная война, должны воевать там, где свободные должности всегда есть и где опыт набирается быстро — это должность командира отделения в пехоте. Зачем нам держать высокие должности для командиров, не знающих вообще современной войны? Выслуга лет в армии или на госслужбе не придает ума, людей нужно оценивать по их современному опыту".

Источник: Facebook Юрия Бутусова