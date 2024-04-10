"Нас ждет поражение в войне, если не сделаем этого": командир из известного батальона обратился к украинцам

Поражение в войне означает мобилизацию всех

Если Украина сейчас не "отмобилизуется", то это чревато поражением в войне. Такой сценарий будет означать тотальную мобилизацию абсолютно всех.

Об этом сказал командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в эфире Радио Свобода. Таким образом он прокомментировал новости о бронировании военнообязанных.

"Если сейчас мы не отмобилизуемся, мы можем получить поражение в войне. Поражение в войне означает тотальную мобилизацию всех: и работников культуры, и полицейских, и всех других. Но тогда это будет уже мобилизацией не Украиной, а страной, которая сюда зайдет, – оккупантом", – заявил Ябчанка.

Стоит отметить, что 8 апреля Минкульт решил забронировать деятелей культуры и медиа, добавив "Передвижной цирк Украины" в список критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации.

Вскоре глава Министерства культуры Ростислав Карандеев прокомментировал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры.

"Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию?", — отмечал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помощники народных депутатов Украины смогут получить "броню" от мобилизации. Об этом идет речь в новом законопроекте о мобилизации.