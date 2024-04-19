Эксперт ОО "Бюро анализа политики" специально для "Телеграфа" объяснил, почему Украине важно выстоять этим летом

Палата представителей Конгресса США наконец-то начала движение по выделению внешней помощи, включая поддержку Украины. Будем надеяться, всё пройдет гладко, тем более что на новые республиканские инициативы вроде бы положительно отреагировали и демократы.

После того как в США примут решение о выделении помощи Украине (там, напомню, более 60 млрд долларов, а проход от парламента до подписи президента может занять очень короткое время), мы в течение года можем чувствовать себя относительно спокойно. До принятия нового бюджета в Штатах, куда традиционно вписывается и вопрос внешней поддержки. Учитывая, что в этом году данный процесс совпадает с выборами (осень), дело будет непростое.

К тому же инаугурация нового президента состоится лишь в январе, несмотря на то что сами выборы пройдут в ноябре. Так что как минимум до начала следующего года Путин будет атаковать Украину. Надеясь захватить как можно больше, пока США заняты внутриполитической борьбой, формированием нового правительства и так далее. И пока Европа не запустила свой ВПК на полную мощь.

Нет сомнений, что летом россияне предпримут очередное массированное наступление. Об этом говорят многие аналитики, в том числе военные. Мы сейчас в бешеном темпе возводим укрепления, пытаемся наладить процесс мобилизации, постоянно теребим партнеров по поводу увеличения поставок вооружений и боеприпасов. Так что есть надежда, что особо успешным вражеское наступление не будет. Захватят три хутора ценой потери десятков тысяч человек – да и утрутся. Нам важно не допустить серьезных прорывов. Перетерпеть лето.

Ну а если американские и европейские партнеры не будут буксовать с помощью Украине, а станут набирать обороты, то наступать сможем уже мы. И диктовать свои условия мира не просто потому что они базируются на международном праве, справедливости (плевали на это россияне с высокой колокольни), а потому что мы оказались в более сильной позиции (а вот это в Кремле понимают).

Сейчас Путин готов договариваться по принципу плюс-минус "где линия фронта, там и новая граница". Но когда мы выйдем, как минимум, на админграницу с Крымом, в Кремле запоют иначе. Потому что уже Украина станет диктовать условия переговоров. Причем не о мире, а о перемирии, временном прекращении войны. Мира с российской недоимперией не будет, пока она не развалится.