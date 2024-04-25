Блогер, общественный деятель и военнослужащий Виктор Трегубов — о военнообязанных украинцах за границей и уклонистах

Здесь сегодня будет еще несколько не очень комфортных постов, простите.

Одной из причин, почему в Литве, Польше и Эстонии столь высокий уровень национального сознания, является тот демографический факт, что менее национально сознательные литовцы уже давно живут в Лондоне, поляки — в Берлине, а эстонцы — в Хельсинки. Потому что могут.

Просто все, кто Родину любит, но "что она мне дала", покинули ее сразу после вступления Родины в ЕС.

У нас это тоже произошло бы по завершении триумфа евроинтеграции. Но обстоятельства так сложились, что произошло фальстартом.

(я здесь не говорю, что все, кто уехал — национально бессознательны. Отнюдь. Но все национально бессознательные, которые могли уехать, ею воспользовались)

И еще. Вчера меня побуждали посмотреть, как там в других странах с избежавшими мобилизации людьми. В качестве примера выбрал США и Израиль.

Так вот, в США хоть и нет призыва, но правительство оставляет за собой право на мобилизацию. Поэтому каждый мужчина по достижению 18 лет должен стать на военный учет. Если он этого не сделал до 26 лет — штраф до 250 тысяч долларов, до 5 лет заключения (могут быть скомбинированы), отмена права на государственную стипендию и пожизненный запрет занимать федеральные и отдельные внутриштатные должности. Касается даже иммигрантов без гражданства. А также всех, кто помогал или подстрекал к такому.

Израиль — 30-45 дней военной тюрьмы за каждый год уклонения. А также сильная социальная стигматизация класса "ребята руки не дают, девушки просто не дают". Был даже интересный момент, когда призывающим к уклонению музыкантам государство ограничило доступ ко всем публичным площадкам.

Напомню, первая страна не использовала общую мобилизацию уже три поколения. Вторая имеет одну из самых комфортных по условиям службы армий мира. Но.

Источник: посты Трегубова в Facebook