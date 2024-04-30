Украинский блоггер, активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник рассказал, зачем всем важно пройти базовую общевоенную подготовку

"Он хороший хирург, а его забрали и учат на штурмовика". "Он профессор кафедры, а его забрали в пехоту". "Она водитель звездолета, а ее учат на пехотинца". Это самая распространенная паническая ошибка о БЗИН.

Все призываемые по мобилизации или подписавшие контракт, не имеющие офицерского звания, должны пройти Базовую Военную Подготовку. И получить самую первую военно-учетную специальность — "Стрелок". ВУС – 100. Это как в учебной школе научиться читать и писать. Без этого нельзя идти дальше. По закону.

У нас – война. И каждый должен уметь стрелять, обращаться с оружием, знать азы инженерного дела, такмеда. Человек должен приобрести первичные военные навыки и понять что такое — армия.

У нас был случай, когда офицер психолог организовала оборону штаба. И у нее получилось неплохо. Человек в форме должен быть готов ко всему. Получение в учебном центре ВУС – 100, это не отправили в пехоту или в штурмовики. Это просто учат базовым вещам и выживанию на войне.

Затем, после окончания курса БЗИН, человек согласно предписанию/рекомендательному письму/распределению идет в часть. И именно там будет назначаться на должность. На любую. Повар, финансист, врач, психолог, оператор БПЛ, начальник звезды смерти и прочее. БЗИН — 100% дня всех, кто не служил, или служил давно.

Но БЗИН, это не значит — пехота и штурмовики. Это просто первая, обязательная ступень в военной структуре.

Источник: пост Доника в Facebook.