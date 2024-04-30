Український блогер, активіст Революції Гідності та волонтер Роман Донік розповів, навіщо всім важливо пройти базову загально військову підготовку

"Він гарний хірург, а його забрали і вчать на штурмовика". "Він професор кафедри, а його забрали в піхоту". "Вона водій зорельоту, а її вчать на піхотинця". Це сама розповсюджена панічна помилка про БЗВП.

Всі призвані по мобілізації або підписавші контракт, які не мають офіцерського звання, повинні пройти Базову Загально Військову Підготовку. І отримати саму першу військово облікову спеціальність — "Стрілець". ВОС — 100. Це як в навчальній школі навчитися читати та писати. Без цього не можна йти далі. По закону.

У нас війна. І кожен має вміти стріляти, поводитись зі зброєю, знати ази інженерної справи, такмеду. Людина повинна набути первинних військових навичок і зрозуміти що то таке — армія.

В нас був випадок, коли офіцер психолог організувала оборону штаба. І в неї вийшло непогано. Людина в формі має бути готова до всього. Отримання в навчальному центрі ВОС — 100, це не відправили в піхоту або в штурмовики. Це просто вчать базовим речам та виживанню на війні.

Потім, після закінчення курсу БЗВП, людина згідно припису/рекомендаційному листу/розподілу йде в частину. І саме там буде призначатися на посаду. На будь яку. Кухар, фінансист, лікар, психолог, оператор бпла, начальник зірки смерті і таке інше. БЗВП — 100% дня всіх хто не служив, або служив давно.

Але БЗВП, це не значить — піхота і штурмовики. Це просто перший, обов'язковий щабель в військовій структурі.

Джерело: пост Доніка у Facebook.