Украина еще не обращалась, но…: в Польше сделали заявление насчет украинских уклонистов

Также в стране предлагают принять решение относительно украинских мужчин на уровне ЕС

Правительство Украины еще не обращалось к польской стороне с вопросом об отправке находящихся в Польше украинских мужчин на родину. Однако, если такое обращение будет, то польская сторона будет действовать в соответствии с польским и европейским законодательством.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн, пишет Радио Свобода. Он допустил, что против военнообязанных украинских мужчин могут ввести ограничения.

"Помним одну вещь, что у части из находящихся в Польше лиц заканчивается срок действия разрешений на проживание. Поэтому мы можем, например, не предоставлять эти разрешения", – сказал замминистра иностранных дел.

На вопрос о возможном обращении украинского правительства в Польшу с предложением не продлевать вид на жительство мужчинам в возрасте 18-60 лет, Шейна ответил: "Мы точно не будем защищать уклонистов".

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что решение о возвращении мужчин призывного возраста в Украину должны принимать на уровне ЕС. По его словам, если Украина обратится за помощью, то Польша ее предоставит.

"Очень важно, чтобы это были решения на европейском уровне, и знаю, что разговоры между Киевом и Брюсселем по этой теме продолжаются. Решения на европейском уровне дают полную эффективность этих действий и в таких решениях мы заинтересованы", – сказал министр обороны Польши.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

В свою очередь глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данных о находящихся в Польше беженцах. В том числе, не передает их украинской стороне. Чиновник добавил, что те, у кого нет паспортов, тоже будут получать временную защиту.