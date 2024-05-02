Глава Украинского аналитического центра специально для "Телеграфа" объясняет, как отечественная экономика неожиданно показала приличный рост

Несмотря на войну с РФ и угрозы новых волн российского наступления, в финансово-экономическом смысле Украина – вполне себе в порядке. Да, понятно, что очень "в тему" помощь от наших американских, европейских, японских, канадских и других партнеров. Но мы и сами – большие молодцы. Так что в май вошли, имея, как минимум, три финансово-экономических позитива.

Первый. На сегодняшний момент в Украине – хорошая ситуация на валютном рынке. Наши золотовалютные резервы выросли. Мало того, нам выделяют деньги западные партнеры. НБУ не жалеет средств для поддержки гривны, делает интервенции – и молодец!

Граница "не более 40" держится. И, скорее всего, эта валютная стабильность будет продолжаться.

Второй. Такая валютная стабильность позитивно влияет и на инфляцию. Украина сейчас серьезно зависима от импортных товаров. Но так как у нас нет существенной девальвации (за год – всего 5%), инфляция очень низкая. И я не удивлюсь, если по результатам 2024 года она составит не более 5%. Что в условиях войны – просто чудо какое-то.

Третий позитивный момент – за первый квартал этого года у нас поставлен рекорд по регистрации новых ФОПов. Я понимаю, что некоторые таким образом просто отмывают деньги или пытаются уклониться от армии. Но, в то же время в условиях войны такая массовая активность бизнеса – это удивительно. Обычно он в подобные времена закрывается. А у нас – обратная тенденция.

Так что в мае, несмотря на все сложности, которые нам обещают (новая волна российского наступления и так далее), украинская экономика может показать неожиданный рост.