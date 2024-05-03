Каждый год Пасха дарит нам надежду, считает бывший нардеп, журналист и блогер

Жена секретаря райкома партии ночью пекла паски. А потом выставляла их на стол, поливала сладкой глазурью из яичных белков и посыпала крашеным пшеном.

Секретарь райкома партии этого боялся и злился. Это был грех. Большой и непрощенный первородный коммунистический грех, за который могли изгнать из его коммунистического рая.

Боялся и злился, но запретить не мог. Потому что – Пасха…

Все же не зря советская власть так неистово боролась с "пасхальными пережитками". Читали лекции, запрещали печь паски, устраивали "субботники" в воскресенье ("Явка обязательна!"). Комсомольские бригады ходили по хатам и заглядывали в печи.

Что-то они подозревали. Что-то указывало им на то, что это не просто ересь, но и украинский буржуазный национализм. Что-то намекало, что "паской" украинцы защищают свою национальную идентичность. И боролись не столько с богом и верой, сколько с Украиной и украинством.

И, наверное, были правы. Пасха, Воскресение Христово – самый большой и самый значительный праздник всего христианского мира. Но это еще и чисто украинский праздник. И, пожалуй, нет другой страны и другого народа, который бы с таким огромным энтузиазмом ежегодно отмечал Пасху и соблюдал все древние ритуалы и традиции.

Паски и крашеные яйца, кольца домашних колбас в корзинах, рушники, барвинки и свечи, щедрые столы и чисто убранные дома с вымытыми окнами, побеленные хаты и ночной церковный перезвон, вышитые сорочки. А еще – семейные традиции и нерушимые каноны: "На Пасху должны быть у родителей"… И ежегодное ожидание чуда. Мы несем в тех корзинах в церковь целую свою Украину.

Христос Воскрес! Воистину воскрес!

Пасхальный хлеб, паска, а особенно "паляниця" – действительно стали символами нового времени и новой Украины. Где вы еще найдете пример, когда название хлеба стало военным паролем. Тем, чего не способен произнести враг, не выказав себя. Па-ля-ни-ця!!!

И ни от чего так больше не типает украинцев, как от того, когда на паску говорят "кулич"… Матерьбожьяцарицанебесная! Какой еще "кулич"?

Потому что можно поставить у себя фальшивый памятник святому Владимиру и налепить "куличей"… Но нельзя перенять и украсть тот дух древнего христианства, присущий древней настоящей Руси, Украине! Тем более когда за вождя у тебя совсем другой Владимир. Владимир злобы, злости, имперской серости и ужаса. С таким Владимиром добра на Пасху не будет.

Как писал немодный ныне в наших краях Федор Достоевский: для русского человека христианство – это всего лишь возможность перекреститься, прежде чем зарубить топором своего ближнего. Преимущественно, по пьяному делу.

Но Украина – не Россия! Поэтому у нас своя правда, своя воля. У нас – своя Пасха!

Пасха, особенно в последние три года, в годы войны, стала поистине общенациональным праздником Украины. Такое впечатление, что свой рецепт паски имеет каждая семья, каждый дом, каждый двор в каждом украинском селе. Дрожжевые и веганские, классические и модерновые, сладкие и простые, шоколадные и карамельные, с изюмом и цукатами, фисташковые, творожные, ореховые. Все это бережно готовится, замешивается, печется в каждой украинской хате…

Потому что каждый год Пасха дарит нам надежды и чаяния. Мы снова верим, мы снова знаем, что правда на нашей стороне, что добро непременно одолеет зло, что после ночи придет рассвет и наступит весна после зимы. Как после поста должно быть разговение.

Поэтому Пасха для нас не просто праздник Воскресения Христова, но еще и Воскресение, возрождение новой, несокрушимой и непобедимой Украины.

Мы отождествляем Пасху с нашей непременной будущей победой. И мы ведем свою святую и большую борьбу со злом и тьмой, так же, как и более двух тысяч лет назад в далеких "палестинах" вели ее первые христиане и апостолы, да и сам Иисус Христос. И это не гордыня и не высокомерие. Это наша миссия!

Потому что, как говорил блаженнейший Любомир Гузар: "Пасха – великий праздник. Это окончательная победа добра, завершение Божьего плана для спасения людей" … Иначе говоря, это высокие и светлые слова, которые ныне превратились в нашу обыденность, нашу борьбу.

Кстати, может, вы не знали, кардинал и епископ Любомир Гузар и Юрий Шухевич, один из руководителей украинской борьбы за независимость, – одноклассники. Да, они учились в одной школе и в одном классе.

Потому что все в украинском мире взаимосвязано. Все – Пасха, все – Украина!

Да будет Пасха. Да будет Украина! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!