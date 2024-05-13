"Рычаг влияния на Путина": что пишут росСМИ о новом министре обороны России

До назначения его называли рычагом влияния Путина в правительстве

В России должность министра обороны занял Андрей Белоусов, человек, который ранее не имел прямого отношения к силовым структурам. Однако он пользуется большим доверием российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет издание "Верстка", задавшее вопросы источникам во власти и экспертам, насчет нового назначения. Отмечается, что Белоусов более известен как "экономический идеолог". Раньше он был министром экономического развития, а после этого помощником президента. До отставки из правительства его называли рычагом влияния Путина в правительстве в противовес премьеру Михаилу Мишустину.

"Тонкий, умный, дипломатичный", — охарактеризовал Белоусова представитель парламента, который был шокирован его новым назначением.

По мнению другого собеседника издания в парламенте, Белоусов мог бы заниматься финансовой частью войны, но не фронтом.

"Вот вам доктор наук, который будет отвечать за экономику "СВО" (так россияне называют войну в Украине, — Ред.), а не за передвижение стрелочек по карте. А фронтом пусть занимается Генштаб", — сказал собеседник в парламенте.

Кроме того, по мнению экспертов, новый министр пользуется доверием Путина и умеет считать деньги. Таким образом, вероятно, власть решила бороться с коррупцией. Однако сейчас Минобороны занимается исключительно ведением войны в Украине, но не экономическими аспектами, связанными с этим.

"Белоусов — сторонник мобилизационной модели. Пользуется доверием [президента]. Деньги считать умеет. Там ему самое место", — считает Константин Калачев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова вместо министра обороны. Сам же Шойгу станет секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.