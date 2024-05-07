Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" — о рамках переговорного процесса

Россия резко увеличила ядерные угрозы. И учения соответствующие в РФ анонсировали, и разного рода спикеры начали пугать ядерной риторикой.

Нужно понимать, что ядерный шантаж – то немногое, что осталось у РФ в качестве инструмента давления. И она будет пытаться это давление использовать по максимуму. Особенно сейчас, когда формируются рамки для переговорного процесса, который может быть запущен до конца этого года или в начале следующего.

По сути, через ядерный шантаж, ядерные угрозы Россия будет пытаться склонить страны Запада к выгодному Кремлю формату переговоров.

А это – переговоры не в Европе, в основе которых лежит не формула мира Зеленского, а некий другой – более компромиссный – план.