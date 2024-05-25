Украинская телеведущая, журналистка и блоггер Янина Соколова о том, что должны сделать украинцы в условиях российской агрессии

Прошлой жизни уже никогда не будет.

Я не знаю, как это принять, но нужно принять и положить на полку как урну с прахом того, что никогда не вернешь, оставив фрагменты хорошего из этой урны в голове и сердце.

Как ментально, так и идеологически.

Нам нужно строить новую реальность. Использовать это время как шанс похоронить в себе уничтожающую нас страну. Во всех проявлениях. Ментальных и ностальгически идейных. Все, что связано с ней, — похоронить. Не ожидать, что государство это будет делать. Сделать это самим каждому в своей семье.

Я смотрю как мой младший сын читает при включенных на батарейках светильниках, потому что нет света из-за российских обстрелов нашей энергетики, украинские книги, которых штук 10 на полке у кровати. В день его чтения в украинском городе Харьков, где печатались книги с полки Мирона и книга его мамы, мой сын читает, а я сконцентрированно прокручиваю в голове ночь, которая наступит через несколько часов, в которой мы должны выжить, если россияне будут бомбить вслед за Харьковской типографией и наш город.

Параллельно с этим на улице играет музыка, где молодые люди лет 30 поют какой-то русский рэп и обсуждают бой Усика.

Телохранитель в супермаркете смотрит российский сериал на планшете. А депутаты от опзж до сих пор сидят в зале, более того, они возглавляют тск в верховном совете по закупке беспилотников и строительству фортификаций.

Во Львове форум российской оппозиции. Подоляк по-русски представляет уважаемых гостей Каспарова и Фейгина.

В телефоне третьим фоном приходят уведомления – это видео сообщения моего 19-летнего друга воина с ампутированными конечностями.

Какой смысл в этом всем, спросила меня сегодня утром врач. Если ничего не меняется?

Смысл в том, что во всем этом сюре мы должны измениться сами. Создать новых себя. И прекратить терпеть то, в чем Вы не видите будущее вашего ребенка. А значит, вашей страны. Почитайте на этих выходных книгу перед сном ребенку или сами купите ее у издательства Vivat в память о тех, кто печатал украинские книги в то время, когда враг бомбил их город, чтобы уничтожить их будущее.

PS В комментах реквизиты пособия по восстановлению мощностей издательства в Харькове. А еще почитайте письмо CEO Vivat Yuliya Orlova. Бросаю в комментарии.

Источник: Facebook Янины Соколовой