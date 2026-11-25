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Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал два препятствия для совместных оборонных разработок с Украиной: экспортные сборы и законодательные запреты на передачу прав интеллектуальной собственности. Он заявил об этом 20 ноября в Берлине.

Мерц выступил на 9-м Германо-украинском экономическом форуме. Канцлер призвал уже сейчас улучшить условия для совместной работы оборонных предприятий двух стран.

Что сотрудничество с Украиной дает Германии

По словам Мерца, немецкая индустрия безопасности и обороны многое выигрывает от сотрудничества с Украиной. Благодаря ему технологический и инновационный потенциал Германии растет, а поставки для Бундесвера становятся надежнее. Также увеличивается количество германо-украинских совместных предприятий.

"Мы хотим и дальше идти этим путем вместе с Украиной и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности. Для этого уже сейчас нужно улучшить условия такого сотрудничества. Хочу сказать об этом прямо. Экспортные сборы или законодательные запреты на передачу прав интеллектуальной собственности тормозят совместную работу над инновациями", – подчеркнул канцлер.

Украинский контекст: сколько стоит разрешение на экспорт

Постановление Кабмина №875 предусматривает плату за разрешение на экспорт: 20% стоимости готовых изделий и технологий и 30% стоимости комплектующих. В рамках этого механизма правительство предусмотрело передачу технологий без отчуждения прав интеллектуальной собственности.

Ставка для комплектующих на 10 процентных пунктов выше, чем для готовых изделий и технологий Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В сентябре NAUDI, Украинский совет оружейников и еще четыре отраслевых объединения предложили отменить сбор или снизить его до 5%. По их мнению, действующие ставки делают экспорт части украинской оборонной продукции невыгодным.

Исполнительный директор "Технологических сил Украины" Анастасия Мишкина объяснила это на примере сенсора. Если китайский сенсор продается за 150 долларов, а себестоимость украинского аналога составляет 120 долларов, то при той же цене украинский производитель заплатит сбор в размере 45 долларов. Ему останется 105 долларов – на 15 долларов меньше себестоимости.

По оценке Мишкиной, такой сбор сводит на нет ценовое преимущество украинских комплектующих и снижает стимулы производить в Украине критически важные компоненты, необходимые для сотрудничества с партнерами в ЕС и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает для Украины победа ультраправых в Германии. Партия занимает четкую антиукраинскую позицию, призывая прекратить любую военную и финансовую помощь Киеву.