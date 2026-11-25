Владельцам еще предстоит обустроить водоснабжение и канализацию

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Семья приобрела за 7,5 тысячи долларов дом в Хмельницкой области и взялась приводить его в порядок после длительного запустения. Первым этапом стала расчистка двора, который зарос высокими сорняками и кустами настолько, что они почти закрыли вход в дом.

О покупке дома и первых изменениях на участке рассказала пользовательница Threads @viktoriyaliffe. Она показала, как выглядело приобретенное семьей поместье до уборки и как изменился двор после расчистки зарослей.

На территории усадьбы, помимо дома, расположены две хозяйственные постройки Источник: Коллаж ("Телеграф")

На опубликованных снимках видно, что сначала двор был густо заросшим сухой травой, сорняками и кустами. Растительность занимала пространство вдоль металлического забора, возле ворот и между хозяйственными постройками, из-за чего пройти к дому было непросто.

После уборки владельцам удалось открыть проход от ворот к крыльцу. Во дворе остались кучи срезанных веток и травы, зато теперь хорошо видны бетонные ступени с перилами, веранда с синими оконными рамами и фасад кирпичного дома.

После расчистки стали заметны крыльцо и веранда с синими оконными рамами Источник: Коллаж ("Телеграф")

На территории также расположены две хозяйственные постройки. Несмотря на то что работы еще немало, первые изменения уже заметны.

В дальнейшем владельцы планируют обустроить септик и провести воду в дом. Поэтому расчистка заросшего участка стала лишь первым шагом в восстановлении приобретенной усадьбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинке, которая купила за 5500 долларов старую хату с 25 сотками земли и показала, как изменился двор за месяц.