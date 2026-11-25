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В "АТБ" с 25 ноября по 1 декабря молочный шоколад Lacmi от Roshen продается почти за полцены. Стоимость плитки – 37,90 грн вместо 67,90 грн.

Скидка составляет 44% – покупатели могут сэкономить 30 грн на плитке, указано на сайте "АТБ". Скидку установили на четыре разновидности шоколада "Лакми" от "Рошен". Предложение действует при наличии товара в конкретном магазине сети, кроме магазинов на временно оккупированных территориях.

На акционном плакате АТБ представлены шесть видов молочного шоколада Lacmi

Со значительной экономией можно купить шесть видов Lacmi: классический молочный, с какао-начинкой и хрустящими вафлями, с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, со вкусом клубничной панакоты, а также BLACK WHITE & CARAMEL и FUN& CRISPY.

Классический молочный шоколад Roshen Lacmi содержит: сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, жареные тертые ядра орехов фундука, молочный жир, эмульгатор соевый лецитин и ароматизатор "Ваниль".

На что еще действуют скидки в "АТБ" до 1 декабря

До 1 декабря включительно в сети также действуют акции на кофе и чай, сладости и мороженое, колбасы и замороженные продукты, сыры и молочные продукты, бакалею, бытовые товары и средства гигиены. Среди предложений – Nescafe Gold 280 г за 427,50 грн, мороженое "Три Ведмеді" Monaco Dessert за 146,50 грн и зубная паста Sensodyne от 86,90 грн. Другие акционные предложения охватывают десятки товаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что только 27 и 28 ноября в "АТБ" можно будет сэкономить до 55%. Какие товары можно будет купить по сниженным ценам.