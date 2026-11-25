Для начала нужно удалить из нее личные данные

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Просроченная кредитная или дебетовая карта пригодится как мини-шпатель для мелкого ремонта или скребок для чистки узких щелей. Из остатков пластика можно сделать бирки для коробок и детали для мозаики.

Перед повторным использованием карты Los Andes рекомендует уничтожить чип и магнитную полосу, а участки с именем, номером карты и другими личными данными разрезать так, чтобы надписи нельзя было прочитать. Для домашних задач подойдут оставшиеся фрагменты: где-то нужен ровный край, а где-то достаточно небольшого кусочка пластика.

Мелкий ремонт и уборка

Фрагмент с ровной кромкой заменит шпатель, когда нужно распределить клей или разровнять шпатлёвку на небольшом участке. Тем же краем можно снять остатки краски. На деликатных поверхностях такой скребок лучше не использовать: жёсткий пластик может оставить царапины.

Ровной кромкой карты можно разровнять шпаклёвку на небольшом участке

Для уборки пригодится узкий обрезок. Он достаточно тонкий, чтобы пройти в паз или щель, и достаточно жёсткий, чтобы подцепить скопившуюся там грязь. Для этой задачи целая карта не нужна.

Бирки и разделители для хранения

На свободном фрагменте карты напишите перманентным маркером, что лежит в коробке, банке или органайзере. Сделайте у края небольшое отверстие, проденьте через него нитку или ленту и привяжите бирку к ёмкости.

Чтобы закрепить пластиковую бирку, достаточно отверстия у края и ленты Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Более крупные кусочки можно подрезать по размеру ящика или органайзера и использовать как разделители. Они помогут разложить по отдельным секциям кабели, материалы для рукоделия и другие мелочи.

Шаблоны для рисования и детали для мозаики

Прямой край карты можно использовать вместо линейки, чтобы провести короткую линию на бумаге, картоне или ткани. Если вырезать из пластика простую фигуру, получится шаблон: его можно обводить столько раз, сколько нужно, чтобы получить одинаковые контуры.

Пластик карты можно использовать как шаблон для повторяющихся рисунков Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Самые мелкие обрезки подойдут для мозаики или аппликации. Из них можно вырезать треугольники, квадраты и другие фигуры, а затем сложить узор для украшения или школьной поделки.

Материалы банковских карт не всегда принимают на переработку через обычные системы сбора вторсырья. Повторное использование продлевает срок службы пластика, а для некоторых мелких работ позволяет обойтись без покупки отдельного инструмента.

Как сообщал "Телеграф", ПриватБанк автоматически продлил срок использования пластиковых карт на период военного положения. Если дата на карте уже истекла, ею и дальше можно оплачивать товары и услуги и снимать наличные.