Прокуратура оспаривает регистрацию одного из двух участков на улице Медовой

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Киевская полиция передала два земельных дела в другие районы, но расследования до сих пор не завершены. По эпизоду на улице Михаила Максимовича никому не сообщили о подозрении. А спор об участке возле аэропорта "Жуляны" суд ещё не начал рассматривать по существу.

Об этом сообщается в материале "Телеграфа": "Киев "не видит" землю, а полиция годами отфутболивает дела: как в столице действуют громкие земельные схемы (документы)"

Оба уголовных производства начала Соломенское управление полиции. В обоих случаях на землю претендовали на основании документов о зданиях, которых на самом деле не было. Занять участки не удалось.

Куда передали уголовные дела и что нашли при обысках

С октября 2025 года дело № 42024102090000164 расследует Печерское управление полиции. Следствие проверяет, могла ли компания ООО "РИКК" участвовать в регистрации несуществующего здания по вымышленному адресу: улица Михаила Максимовича, 24-Д. По данным следствия, во время обысков у учредителя компании правоохранители изъяли архив инвентаризационных дел, чистые бланки, штампы и печати с подписями должностных лиц.

"По состоянию на данный момент в указанном уголовном производстве ни одному лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения не сообщалось, прокурором иски о возмещении ущерба не заявлялись", – ответили в Печерской окружной прокуратуре на запрос "Телеграфа".

Прокуратура не подавала исков о возмещении ущерба по этому делу

В феврале 2026 года производство № 42022102060000026 об участках возле "Жулян" передали в Днепровское управление полиции. В деле фигурируют ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосиево Риал Эстейт". На пустыре на улице Медовой зарегистрировали четыре несуществующих здания. После перепродажи их внесли в уставный капитал этих компаний.

На пустыре возле аэропорта зарегистрировали четыре несуществующих здания Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На какой стадии спор за участок на Медовой

В июне 2026 года Соломенская окружная прокуратура подала в Хозяйственный суд Киева иск об отмене регистрации участка на улице Медовой, 6-Б, оформленного на ООО "Голосиево Риал Эстейт". Соседний участок по адресу Медовая, 6-А, оформленный на ООО "Девелопмент Эстейт", остаётся под арестом в рамках уголовного производства.

Прокуратура подала иск в интересах Киевского городского совета. Департамент земельных ресурсов КГГА сообщил "Телеграфу", что не участвует в деле и не сопровождает иск.

Суд продолжает проводить подготовительные заседания. Согласно определению от 27 октября 2026 года, следующее заседание по делу № 910/6938/26 назначено на 30 ноября 2026 года.

Как сообщал "Телеграф", в другом земельном деле в Киеве Киевсовет одобрил аренду участка, но позднее суд отменил это решение и обязал компанию "СВ-5" вернуть землю общине по этому делу о земле. Этот эпизод показывает, что пересмотр дела в суде может привести к возврату участка, но сам по себе не доказывает обстоятельства расследований на улице Михаила Максимовича и возле "Жулян".