Когда стоит покупать впрок и как оценить годовой тариф

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Покупайте нужные товары по акциям, а за подписки и абонементы платите вперёд, только если пользуетесь ими регулярно. Размер скидки сам по себе мало что говорит: важно, сколько товара вы успеете использовать и как часто будете пользоваться услугой.

В обсуждении экономии, которое начала украинка Анастасия в Threads, своими способами поделился пользователь @fa.ta.li.ty. Один из его советов – покупать по скидке товары, которые долго хранятся, с запасом на полгода.

Среди советов по экономии – отложить заказ нужных товаров до скидки

Как покупать по акциям и не переплачивать за запас

Прежде чем закупаться впрок, прикиньте, сколько товара обычно уходит за месяц и где вы будете хранить запас. Для продуктов проверьте срок годности. При сравнении упаковок разного размера смотрите на цену за килограмм, литр или штуку: так проще понять, какая покупка обойдётся дешевле.

Если привычное средство ещё не закончилось, @fa.ta.li.ty предлагает заранее добавить его в корзины на нескольких площадках и оформить заказ, когда появится скидка. Сравнивайте итоговые суммы с доставкой: низкая цена товара не гарантирует, что весь заказ окажется дешевле.

У акции с минимальной суммой заказа другая ловушка: ради скидки легко добавить в корзину то, чего вы не собирались покупать. Сравните, сколько заплатите за нужные товары без акции и сколько – за весь заказ по акции.

Когда выгодно платить за год вперёд

"Оформляйте годовые подписки на сервисы, которыми пользуетесь постоянно", – советует @fa.ta.li.ty.

Сравните цену годовой подписки с тем, сколько вы заплатили бы за месячную за весь период, когда сервис вам действительно нужен. Если вы пользуетесь им с перерывами и можете отключать подписку, считайте только месяцы, за которые готовы платить.

Для спортзала или корта @fa.ta.li.ty предлагает более осторожный подход: не покупать годовой абонемент, если до этого вы не ходили туда регулярно в течение года. Чтобы сравнить абонемент с разовыми посещениями, разделите его стоимость на число визитов, которых реально ждёте, и сопоставьте результат с ценой одного визита.

Как сообщал "Телеграф", украинка поделилась своим опытом в ответ на вопрос о том, как прожить на 15 тысяч гривен в месяц.