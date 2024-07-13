Политический аналитик, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак о восприятии войны в тылу украинцев и россиян

Гражданско-тыловое восприятие войны стало заложником тоски по потребительскому поведению как базовому эгоистическому смыслу жизни в довоенное время.

И эта гражданская чесотка усиливается, потому что ответа на вопрос, "а когда уж все это закончится?" нет. Возможно, этой осенью после победы Трампа. А возможно, нет, и прогнозы о 10 годах великой войны становятся не такими уж призрачными.

Но украинское общество отличается от русского в восприятии войны. К сожалению, у нас более просматриваются конфликтные кластеры "глубинного народа", ведь количество украинских семей, в которых родные — на войне, среди погибших, пленных, постоянно увеличивается, масштабируя травму войны.

Многие граждане подверглись разрушениям жизни, увечьям и поражениям после российских атак. Какое-то время нас спасала оборонительная победа, крепкие психологические установки, кровное чувство родной земли и, наполняющее воображение о мерзком насилии врага над близкими и родными, что мотивировало к оружию.

Конечно, среди гражданских украинцев остаются те, кому "обед по расписанию", тем более если этот обед — коррупционная рента и денежные сделки, ненасытная сибаритская жизнь и дорогие свадьбы, блогерская рвота и просто отвратительная имитация патриотизма.

Надо начать с базовой истины: мы живем с вами во время постмодерна и доминаты виртуально-информационной оболочки. В таких условиях война не является и не может являться копией Второй мировой войны, корейской, вьетнамской или афганской. Тому подобное.

Она совершенно другая, потому что "собирается" и постоянно "перебирается" в массовом сознании. Сами боевые действия идут на море, суше, в воздухе, другие "боевые действия" — в коллективной "подкорке".

Надо признать, что эта война для части гражданских украинцев (и очень большая часть гражданских россиян) стала медийным амфитеатром, гладиаторским зрелищем, спортивным конкурсом, эмоциональным допингом для усиления группового боления.

Когда начинаешь исследовать тему восприятия войны, очень заметно, что ее картины превращаются в историко-политические реконструкции или компьютерные забастовки. Вот в чем секрет популярности и устойчивости различных конспирологических медиа, телеграмм-помоек и кликбейтного дерьма на youtube.

У российских обывателей так это вообще очень массовый феномен. Проблема в том, что 2,5 года войны показали им, что она для большинства из них совершенно безвредна. В такой реальности человеку начинает казаться, что война существует только в телеграмме, телевидении или интернете.

Зачем тогда заканчивать то, чего нет? Тем более когда Путин способен каждому россиянину выдать в глаза по капле имперского эликсира через новоприсоединенные украинские территории, факт демографического уменьшения украинской нации и разрушения экономики.

Но понятно, что сейчас не стоит вопроса качества человеческой жизни во время этого трэша. Вы можете называть войну политической и конфликтом властных чинуш, ожидать договорняки, рисовать какие-то геополитические сказки и убегать от ТЦК, но это не отменяет основную реальность — выживание и сохранение в этой физической войне за Украину зависит от коллективной психики украинцев.

Главная битва – за ее направленность.

Источник: пост Постернака в Facebook