Ситуация на фронте ухудшается

Меня лично начинает немного пугать, что общество стало достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов. Не в последнюю очередь из-за ракурса медийного освещения.

Если еще год назад потерю даже самого маленького населенного пункта воспринимали как проблему, на которой нужно сфокусировать внимание, то сегодня это как-то очень все обыденно. Ну потеряли военные где-то на Востоке какое-нибудь село, военные и вернут.

Россияне хоть и несут огромные потери, но постепенно продвигаются. И это дело не только военных, но абсолютно всего общества и всей страны. Все украинцы должны мобилизовать, сплотиться.

А ситуация на фронте все сложнее, а вот общество все более поляризуется: есть те, кто включен в борьбу и те, кто считает, что это уже не их дело. Так могу уверить — даже те, кто от этой борьбы далек, ощутят последствия прихода рашки на уровне со всеми.

Если мы не хотим слышать новости о потерях наших территорий, должны как страна проснуться, найти место в этой войне и мобилизовать свои возможности: сейчас чтобы удержать фронт, а в дальнейшем чтобы вернуть свое.

Источник: пост в "Жорін ꑭ Третя штурмова".