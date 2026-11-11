Не спешите выбрасывать лотки из-под фруктов: четыре лайфхака для дома

В таких емкостях можно замораживать малину, клубнику и чернику, чтобы нежные плоды не помялись

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Украинка нашла применение прозрачным контейнерам из тонкого пластика, в которых обычно продают фрукты или ягоды. Девушка складывает в них яйца для хранения в холодильнике.

Своим способом она поделилась в Facebook. "Телеграф" рассказывает еще о трех вариантах использования такой упаковки – для упорядочивания мелочей, выращивания зелени и замораживания продуктов.

Органайзер для специй, косметики и инструментов

Прозрачный лоток поможет рассортировать небольшие вещи, которые теряются среди другого содержимого ящика или шкафчика. На кухне в него удобно сложить пакетики со специями: они будут стоять вместе, а не лежать вперемешку с кухонной утварью. Для разных групп мелочей можно использовать отдельные емкости разных размеров.

В ванной такой контейнер станет местом для тюбиков и косметики, а в мастерской – для гвоздей, шурупов и небольших инструментов. Прозрачные стенки позволяют сразу увидеть нужную вещь, не перебирая все содержимое. Сам лоток легко вынуть из ящика, воспользоваться необходимым и вернуть на место.

Мини-парник для рассады и зелени на подоконнике

Глубокие лотки с высокими прозрачными стенками удобны для проращивания семян, выращивания рассады или микрозелени. В дне нужно сделать несколько дренажных отверстий для отвода лишней воды, после чего наполнить емкость грунтом и высеять семена. Под контейнер можно поставить поддон, чтобы вода не попадала на подоконник.

Дренажные отверстия в дне нужны, чтобы лишняя вода выходила в поддон Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Прозрачный пластик хорошо пропускает свет, а глубина оставляет корням пространство для развития на первых этапах. Такой лоток занимает немного места, поэтому его удобно разместить на подоконнике. Для этого способа лучше выбирать целую емкость, которая не треснула и удерживает грунт.

Лоток для замораживания ягод и нарезанной зелени

Еще одно применение – подготовка свежих продуктов к хранению в морозильной камере. В контейнере можно заморозить ягоды или нарезанную зелень россыпью, а затем пересыпать их в пакеты. Лоток послужит промежуточной емкостью, которую после этого можно использовать для следующей порции.

Другой вариант – оставлять в нем порционные заготовки непосредственно в морозильной камере. Стенки помогают сохранить форму нежных продуктов и защищают их от сминания под весом других запасов. Порции удобно разделить между несколькими небольшими контейнерами, чтобы доставать нужное количество для приготовления блюд.

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