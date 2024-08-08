Российский государственный деятель Альфред Кох рассказал, о чем свидетельствует бегство кадыровцев из Суджи

Прошли два года и сто шестьдесят пять дней войны. Карты ISW меня сегодня удивили. Но не тем, что они опять показывают российское наступление. Наступления (во всяком случае — сегодня) никакого они, как раз, не показывают. Но странно, что они не отразили наступление ВСУ в Курской обрасти РФ!

И если вчера это еще можно было считать эпизодом, разведкой боем, диверсионным рейдом или еще что-то в этом духе, то сегодня уже совершенно ясно, что это армейская операция, причем большого масштаба. Я не сильно разбираюсь во всех этих военных тонкостях и градациях: тактический уровень, оперативный, стратегический. Но то, что ВСУ за два неполных дня заняли территорию в 350 кв. км и зашли вглубь России на 15 км — это точно уже не случайность и не самодеятельность местных командиров.

Во всяком случае аналогичное по размаху наступление на Харьковском направлении, предпринятое в мае этого года российской армией, и тоже (до сих пор!) продвинувшееся вглубь лишь на 10-15 км (до Волчанска и Липцев), немедленно, с самого своего начала, нашло свое отражение на картах ISW, буквально день в день.

Меньше всего я верю в предвзятость и ангажированность ISW. Скорее всего это отражение всеобщего удивления от неожиданности этой операции. Как говориться — ничто не предвещало…

Путин собрал свой Совбез и беспомощно блеял про провокацию украинской стороны. А российский МИД, в лице Марии Захаровой, лицемерно заявил, что "речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирного населения, против гражданского населения".

Я думаю, что не один я, прочитав о такой реакции российской стороны, разразился здоровым смехом. Эта реакция ясно показывает, что для Кремля это все оказалось абсолютным сюрпризом. Именно поэтому он выглядит так нелепо и даже смешно, сетуя на страдания мирных жителей и называя обычную армейскую операцию — террористическим актом.

Так и хочется сказать: на себя посмотри, урод! Сам-то ты чем занимаешься? Впрочем, с Путина, как с гуся вода. Ему хоть кол на голове теши, ему все одно: он патологически лишен рефлексии и не способен критически взглянуть на то, как он выглядит со стороны.

Не лучше смотрелся и начальник Генштаба МО РФ Герасимов, который утром сходу наврал, что ВСУ остановлены, в то время как они потом весь день продолжали развивать свое наступление.

Короче. Я очень доволен. И очень надеюсь, что это наступление продолжится, и если не станет переломным моментом во все войне, то хотя бы положен конец тому цугцвангу, который сложился на фронте за последний год. Весь этот позиционный тупик надо было ломать. И ломать его можно только нестандартными, ассиметричными действиями. Вот, наконец, ВСУ и продемонстрировали то, что они это умеют делать.

Я опасаюсь только того, что командование ВСУ само испугается своего успеха и тех перспектив, которые он открывает и предпочтет просто закрепиться на этом рубеже, исходя их принципа "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

Вишенкой на торте являются сообщения о том, что кадыровцы при первых же выстрелах разбежались как зайцы. Их начальник Апти Алаудинов кинулся тут же это опровергать, но проблема в том, что об их позорном бегстве говорят в выложенных в сеть видеороликах не украинцы, а местные жители, российские граждане.

И их бегство открыло "страшную путинскую тайну" — у него нечем закрыть эту дырку. Все войска — на фронте. Резервов, во всяком случае, необходимого масштаба, нет. Повторяется сценарий прошлогоднего пригожинского рейда на Москву. С той только разницей, что на этот раз силами Росгвардии наступающих остановить не получится.

Впрочем, я опять размечтался. Но все равно — здорово! Слава Украине!

Источник: пост Коха в Facebook.