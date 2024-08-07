Волонтер Александр Карпюк рассказал, почему ВСУ зашли на территорию России и как может развиваться ситуация

Мнения о Судже. Субъективное. Как и многие эти дни, я пытался понять смысл стратегии формирования плацдарма в Курской области. Что-то начало формироваться в голове. Начали появляться ответы.

1) Почему именно Курская область?

Недавно враг планировал наступление на Харьков-Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления по тому направлению. Но потом враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что опрокидывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Но план наступления по этому направлению есть до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении.

Судя по всему, командование ВСУ решило не ждать пока враг начнет крушить населенные пункты в Сумской области, зашел в Курскую область, чтобы сделать там "буферную зону". Это даст время нам на нашей земле, пока враг будет раз****вать авиацией Курскую область.

Ответ: Если ты понимаешь, что на этом направлении будет война, то бей первым пока враг не ждет и перехватывай инициативу.

2) Почему мы так глубоко закрепляемся?

В Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать и хорошо заминировать, что уже сделано. Кроме того, идет работа по минированию путей, по которым враг может подтянуть силы и средства.

Это усложняет развертывание колонн в боевые порядки, потому что это не Донецкое направление, здесь организованного плацдарма нет, чтобы его сделать — нужно тратить время, средства и живую силу. Как авиацией и артиллерией выбивать ВСУ из инфраструктурных объектов, которые очень нужны РФ и которые при полном уничтожении в реальности сегодняшнего дня невозможно восстановить — ну хз.

3) Но нам нужны силы на Покровском направлении.

Да, нужны, но сначала надо нивелировать разницу в живой силе. На Покровском направлении пи**ры уже бросают резервные бригады в наступление, у них там инициатива. Лучше заставить эти резервы перебросить на направление, где у них нет преимущества, чем сражаться с врагом в том городе, где им комфортно и по их правилам, потому что здесь важных для РФ объектов нет, все разваливается авиацией и ракетами. Если смогут оттащить туда резервы и этим дадут нам здесь время – это будет очень здорово.

4) Но они когда-нибудь нас выбьют с той территории?

Да. Но при этом развалят кучу своих населенных пунктов, потеряют несколько инфраструктурных объектов и потеряют инициативу на Харьковском направлении. Кроме того, после этого им придется все же организовать охрану границы, потому что сейчас они снимают все подразделения и бросают на Донецкую область, потому что знают, что мы не перейдем границу. Развалившийся район заставит их выделять часть ресурсов на охрану границ, чтобы не допустить повторения, а это непростая задача с учетом того, что у них людей не хватает.

5) Но здесь известные блоггеры говорят что это все не нужно, и таким образом власть просто отвлекает простой народ от событий на Покровском направлении?

Ну что поделаешь. Фейсбук – это не о фактах, это о торговле эмоциями. То, что некоторые люди опустились до того, что почти цитируют Герасимова, при оценке этой операции — говорит об их нравственном состоянии много. Но такие блоггеры сознательно упрощают ситуацию, потому что считают своих подписчиков быдлом. Такие военные операции имеют очень тщательное планирование. Ушедшие туда бойцы имели конкретные задачи, командование понимало какие шаги нужно сделать, чего они должны достичь, сколько набрать для обмена пи**ов, в какое время какие объекты должны быть заминированы, а какие уничтожены. Никто из этих командиров не получил задачу "Ну, зайдите, покипишуйте, главное, чтобы внимание народа из Покровского направления на этом сосредоточилось".

Два дня операция идет, судя по территории и потерянным РФ средствам (там по авиации уже три вертолета и один самолет, как я слышал), пока все выглядит неплохо.

Может быть в будущем что угодно, это война. Но давайте все вместе будем поддерживать ребят там, единственное, что им от нас надо – это поддержка. Давайте все на ней и сосредоточимся.