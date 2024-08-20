Економіст та аналітик Олексій Кущ розповів про боротьбу США та Китаю за життєвий простір

Теорія геополітичних ігор.

Я вже багато разів писав про те, що теорія співпраці наказала довго жити. Це коли одночасно можуть багатіти і розвинуті країни, і ті що розвиваються.

Настає епоха "ігри з нульовою сумою".

З урахуванням дефіциту природних ресурсів світова економіка не витримає другий "золотий мільярд". У своїх статтях я писав про цю дилему: для зростання добробуту умовно двох китайців потрібно заморозити аналогічну динаміку для одного американця і навпаки. І мої тези підтверджуються в таборі республіканців, які вже заявили про початок нової ери протистояння та конкуренції з Китаєм.

Це нова стратегія Трампа. Кандидат у віцепрезиденти США від Джеймс Девід Венс заявив:

"Дональд Трамп і я маю намір сфокусуватися на відновленні американського виробництва, на поверненні робочих місць з Китаю назад до США, щоб не дозволити КНР побудувати свій середній клас за рахунок нашого. Якщо ми впораємося з цим, то зможемо успішніше протистояти Китаю протягом наступних 50 років. Необхідно зосередитися на цьому, це найважливіша зовнішньополітична проблема".

Зверніть увагу.

Це точно повторення моїх тез: китайський середній клас стає "могильником" американського, створюючи конкуренцію за глобальне споживання дефіцитних ресурсів. Наприклад, зараз Китай споживає 50% світового виробництва металу та понад 50% цементу.

Стати багатшими, зробивши біднішими за американців і перемігши їх у конкурентній боротьбі — це "китайська мрія", сформульована полковником Лу Міньфу, одним із нинішніх стратегів КНР. Єдина відмінність — я у своїх прогнозах давав для США обрій одного покоління для глобального домінування (25 років), у Венс — обрій двох поколінь (50 років).

Але в будь-якому випадку, мова про кінечність цього стану у вигляді глобального домінування (або 2050 чи 2075 рік). А без глобального домінування США не зможуть покривати свої структурні дефіцити та дисбаланси.

Складеться як картковий будиночок "парадок Тріффіна": чому долар популярний, незважаючи на "подвійний дефіцит" (платіжний та бюджетний). Глобальне домінування долара є фундаментальною основою макрофінансової стабільності США. Без неї, Америка – це країна з величезним боргом та дефіцитом бюджету на рівні 6%. Якби не масштаб економіки, без глобального домінування, США умовно пацієнт МВФ із роздутим соціальним бюджетом (60% видаткової частини).

Тому заруба з Китаєм буде неабиякою. Це — боротьба за життєвий простір.

Джерело: Facebook -сторінка Олексія Куща.