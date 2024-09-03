Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний о неиспользовании взысканного в госбюджет из общин НДФЛ

Рубрика "Мрак"

11,2 млрд грн, собранных в прошлом году из местных общин как НДФЛ, за год потратили лишь 2%

Год назад, в ноябре власти со скандалом забрали у местных территориальных общин часть НДФЛ. Тогда народный депутат и глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа говорила, что эти средства планируется потратить на обеспечение военных. В частности, 50% должны были пойти на закупку дронов, 50% — артиллерийских систем. В общей сложности – 11,2 млрд грн.

Сегодня Роксолана Пидласа написала пост, в котором сообщила следующее: из этих средств, которые были в срочном порядке взысканы с местных общин, освоено только 2%. То есть деньги круглогодично лежали на счетах и ими никто не пользовался. Минстратегпром и "Укрооборонпром" не смогли использовать 26 млрд грн. Хотя их могли бы отдать частным предприятиям под более эффективно работающие военные закупки.

Надеюсь, что на эту ситуацию обратит внимание власть и компетентные органы. Ведь эти миллиарды нужны нашему ВПК, который задыхается от нехватки кредитов и денег по оборонному заказу. Кстати, сам Камышин как-то говорил, что мощностей предприятия ВПК хватает для производства продукции на 10 млрд дол.