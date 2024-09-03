Політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній про невикористання стягнутого у держбюджет із громад ПДФО

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11,2 млрд грн, які були зібрані торік з місцевих громад як ПДФО, за рік витратили лише 2%

Рік тому, у листопаді влада зі скандалом забрала у місцевих територіальних громад частину ПДФО. Тоді народний депутат та голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа казала, що ці кошти планується витратити на забезпечення військових. Зокрема 50% мало піти на закупівлю дронів, 50% — артилерійських систем. Загалом – 11,2 млрд грн.

Сьогодні Роксолана Підласа написала пост, в якому повідомила наступне: з цих коштів, які були в терміновому порядку стягнуті з місцевих громад, освоєно лише 2%. Тобто, гроші цілий рік лежали на рахунках та ними ніхто не користувався. Мінстратегпром та "Укрооборонпром" не зміг використати 26 млрд грн. Хоча їх могли б віддати приватним підприємствам під військові закупівлі, які більш ефективно працюють.

Маю надію, що на цю ситуацію зверне увагу влада та компетентні органи. Адже ці мільярди потрібні нашому ВПК, який задихається від нестачі кредитів та грошей на оборонне замовлення. До речі, сам пан Камишин якось говорив, що потужностей підприємства ВПК вистачає для виробництва продукції на 10 млрд дол.