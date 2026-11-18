Для подстилки подходят доступные материалы, но не все одинаково эффективны

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Зимой в курятнике нельзя затягивать с заменой подстилки: когда она слеживается и отсыревает, куры начинают мерзнуть и болеть. Важно следить за ее состоянием и вовремя обновлять материал, которым покрыт пол.

О подготовке курятника к зиме "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров Анатолий Сергеевич. Он подчеркнул, что для здоровья птицы в холодный период важно утеплить и пол, и стены помещения.

Более подробно в материале: "Курицы мерзнут и болеют: какую ошибку нельзя допускать владельцам курятника зимой".

Для подстилки можно использовать солому, оставшуюся после уборки пшеницы, однако она плохо удерживает влагу и быстро слеживается. Более эффективным вариантом Анатолий Сергеевич называет опилки, которые советует периодически обновлять. Кукуруза также подходит для утепления, но только после переработки – дробления.

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Солома быстро слеживается, поэтому хозяин предпочитает опилки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В помещении хозяин советует отвести отдельное место с золой. Такие купания помогают курам избавляться от паразитов.

"Куры туда заходят, купаются, это полезно для их здоровья", – объяснил владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров Анатолий Сергеевич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обустроить курятник перед зимой, чтобы морозы и отключения света не навредили птице.