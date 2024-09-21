Мобилизированные осужденные в Украине не стали новым "Вагнером" - Максим Жорин
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Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, как показали себя осужденные в рядах ВСУ
Время показало, что мобилизация осужденных в ряды ВСУ очень отличается от ситуации в России, и ничего общего с вагнерами эти подразделения не имеют. Хотя многие прогнозировали обратное.
Есть разные случаи, но могу сказать точно – бывшие заключенные показывают очень хорошие результаты в тех бригадах, где с ними правильно работают. Там, где серьезно отнеслись к подготовке и интеграции этих людей в свои подразделения, они показали себя чрезвычайно мотивированными и заряженными бойцами.
Более того – некоторые наши командиры назвали их вообще наиболее мотивированными военнослужащими за весь последний год.
Как и с другими рекрутами, с этой категорией мы проводим отбор и собеседования. Затем – еще время на полноценное обучение и интеграцию в подразделения. И получаем результат в виде достойно исполненных боевых задач на поле боя.
Источник: пост Жорина в Telegram
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