Мобилизированные осужденные в Украине не стали новым "Вагнером"

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, как показали себя осужденные в рядах ВСУ

Время показало, что мобилизация осужденных в ряды ВСУ очень отличается от ситуации в России, и ничего общего с вагнерами эти подразделения не имеют. Хотя многие прогнозировали обратное.

Есть разные случаи, но могу сказать точно – бывшие заключенные показывают очень хорошие результаты в тех бригадах, где с ними правильно работают. Там, где серьезно отнеслись к подготовке и интеграции этих людей в свои подразделения, они показали себя чрезвычайно мотивированными и заряженными бойцами.

Более того – некоторые наши командиры назвали их вообще наиболее мотивированными военнослужащими за весь последний год.

Как и с другими рекрутами, с этой категорией мы проводим отбор и собеседования. Затем – еще время на полноценное обучение и интеграцию в подразделения. И получаем результат в виде достойно исполненных боевых задач на поле боя.

Источник: пост Жорина в Telegram