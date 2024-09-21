Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, як показали себе засуджені у лавах армії

Час показав, що мобілізація засуджених до лав ЗСУ дуже відрізняється від ситуації в Росії, і нічого спільного з вагнерами ці підрозділи не мають. Хоча багато хто прогнозував протилежне.

Є різні випадки, але можу сказати точно — колишні увʼязнені показують дуже хороші результати в тих бригадах, де з ними правильно працюють. Там, де серйозно поставились до підготовки та інтеграції цих людей в свої підрозділи, вони показали себе як надзвичайно вмотивовані й заряджені бійці.

Більше того — деякі наші командири назвали їх взагалі найбільш мотивованими військовослужбовцями за весь останній рік.

Як і з іншими рекрутами, з цією категорією ми теж проводимо відбір та співбесіди. Потім — ще час на повноцінне навчання та інтеграцію в підрозділи. І отримуємо результат у вигляді достойно виконаних бойових завдань на полі бою.

Джерело: пост Жоріна в Telegram