Журналистка рассказала, что нужно сделать для победы

Возможно, меня немного поплавило за эти три года, но когда я слышу словосочетание "границы 91 года", мне просто хочется бить лопатой на звук. Эти прекраснодушные люди, живущие в параллельной реальности, меня бесят.

Я очень благодарна президенту Чехии, бывшему генералу НАТО Петеру Павлу, что он артикулировал то, что понимают все толковые мировые лидеры, но не решаются сказать, что нам не удастся выйти из этой войны без территориальных потерь.

Вопрос только в том, где именно пройдет линия разграничения.

И еще есть одна фраза, которая меня выбивает: "мы не должны оставить эту войну нашим детям"

Мы оставим войну нашим детям. Ибо мира не будет. Будет перемирие перед главной битвой.

И решающим будет то, как мы используем время — опять асфальт или все же Нептун, Стугна, Ольха, Гримм и Паляница?

Вот это главный вопрос

Источник — сообщение Алены Яхно в Фейсбук