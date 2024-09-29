Журналістка розповіла, що треба зробити для перемоги

Можливо, мене трішки поплавило за ці три роки, але коли я чую словосполучення "кордони 91 року", мені просто хочеться бити лопатою на звук. Ці прекраснодушні людиськи, що живуть в паралельній реальності, мене вибішують.

Я дуже вдячна президенту Чехії, колишньому генералу НАТО Петеру Павлу, що він артикулював те, що розуміють всі тямущі світові лідери, але не наважуються сказати, — нам не вдасться вийти з цієї війни без територіальних втрат.

Питання лише в тому, де саме пройде лінія розмежування.

І ще є одна фраза, яка мене вибішує: "ми не маємо залишити цю війну нашим дітям"

Ми залишимо війну нашим дітям. Бо миру не буде. Буде перемирʼя перед головною битвою.

І вирішальним буде те, як ми використаємо час — знову асфальт чи все ж таки Нептун, Стугна, Вільха, Грім і Паляниця?

Ось це головне питання

Джерело — допис Альони Яхно у Фейсбук