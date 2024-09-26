"Тут неописуемый ужас": что думают о "плане победы" Зеленского бойцы на передовой

Среди войск мало разговоров о большом раскрытии "победного плана"

План победы Владимира Зеленского, который президент уже продемонстрировал западным союзникам Украины, не вселяет надежды в украинских военных на передовой. Они мало о нем говорят, беспокоясь о своих более насущных ежедневных проблемах.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что в целом такие слова, как "план победы", нелегко применить к ходу войны на восточном фронте Украины.

"Среди войск на этих восточных линиях фронта мало разговоров о большом раскрытии "победного плана" президентом Зеленским в Вашингтоне. Нет никакого ощущения, что это уменьшит необходимость продолжать сражаться, чтобы сдержать изнурительное наращивание российских наступлений. Нет ни видения конца войны, ни беззаботных мечтаний об остановке орудий", — говорится в публикации.

По словам одного из украинских защитников, сейчас одна из ключевых проблем, о которых реально думают солдаты, — как убить больше оккупантов.

"Мы живем здесь каждый день, беспокоясь о более насущных проблемах. Слишком мало наших солдат, слишком много российских солдат; недостаточно снарядов для нас, слишком много российских беспилотников, как убить больше врагов. Знакомые проблемы. Проблемы, к которым мы привыкли", — говорит заместитель командира 93-й бригады.

The Times пишет, что ежедневные испытания солдат в самых передовых бункерах на этой линии фронта являются видением ужаса, которое никакое описание не может полностью оправдать. А общая картина, с которой сталкиваются украинские силы, едва ли более привлекательна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Появилась неожиданная реакция США на "план победы" Зеленского.