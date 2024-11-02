Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович объяснил, что происходит на фронте

Поскольку настроение у всех мутное, из-за сложной ситуации на фронте, выпущу свой FAQ по данной ситуации.

1. Действительно ли ситуация на фронте сложная? – Да, она очень сложная.

2. Будем ли мы дальше отступать? – Да, к сожалению, мы будем дальше отступать. Я бы советовал подготовиться к дальнейшим нелестным новостям, в частности из Кураховского направления. Но есть и контратаки Сил обороны. В частности, в районе Торецка.

3. Почему сложилась такая ситуация? Огромная куча факторов. Причем из 100% этого "тортика" лишь 30-40% я бы отнес на внешний контур, то есть в помощь партнеров (или ее отсутствие), а 60-70% – это внутренние факторы. Администрирование государственных расходов — чтобы максимальное количество государственных средств уходило на войну (не на пенсии работающим прокурорам). Борьба с коррупцией, а главное – наказание за коррупцию. Информационная политика или ее отсутствие. Выполнение мобилизационных планов, а кстати, их невыполнение — это тоже последствия отсутствия информационной политики. Решение проблем с комплектацией войск. Улучшение управления в войсках. Строительство фортификационных сооружений — своевременная постройка фортификационных сооружений — контроль над своевременным и КАЧЕСТВЕННЫМ возведением фортификационных сооружений и ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ.

Контроль, контроль и снова контроль. И наказание за нарушение. Других способов существования государства во время войны человечество не изобрело.

Я далеко не все назвал. Но то, что я назвал – это не проблема наших партнеров. Это проблема внутреннего государственного менеджмента или его отсутствия.

4. Есть ли сейчас прорыв фронта? Нет, прорыва фронта нет. Прорыв фронта — это когда вражеские войска продвинулись на 20-30 км, вышли на оперативное пространство и в тыл группировкам, которые ведут оборону. Все это заканчивается либо бегством, либо разгромом тех войск, ведущих оборону.

Несмотря на наши отступления, покидания территорий и населённых пунктов, такой ситуации сейчас не наблюдается.

То есть ВСУ не разбиты, они продолжают наносить урон врагу, сдерживая его наступление, что и является целью продолжающейся стратегической оборонной операции.

Если ВСУ не разбиты, всегда есть шанс на отвоевывание территорий.

Именно разгром армии, а не захват территорий – важная цель войны, а этой цели враг не достиг. Это и есть главный вывод, который нужно сделать.

Не спрашивайте меня, "кто виноват и что делать". Я принципиально не даю никаких советов, не оцениваю действия или бездействие командования ВСУ, не говорю, что тот генерал плохой, а тот Наполеон. Я только собрал то, что известно и дал здесь краткий ответ на те вопросы, которые мне чаще всего задают.

Обычно прогнозов тоже не даю, но здесь сделаю исключение.

1. Не думаю, что мы удержим Курахово. Здесь главный вопрос, чтобы под этим городом было как можно больше павшей скота в контексте стратегической обороны (вы поняли, о ком я).

2. Думаю, что Покровск под Новый год еще будет держаться.

3. До конца этого года в Запорожье или Днепропетровскую область враг не движется. Это, конечно, не повод для строительства стадионов, ледовых катков и организаций международных турниров по зимним видам спорта. Это выигранное время для постройки мощных фортификаций.

Под Новый год посмотрим, что сбылось, а что нет. Спасибо, что дочитали до этого места.

Источник: пост Поповича в Facebook.