Прорыва фронта нет, но стоит готовиться к плохим новостям - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович объяснил, что происходит на фронте
Поскольку настроение у всех мутное, из-за сложной ситуации на фронте, выпущу свой FAQ по данной ситуации.
1. Действительно ли ситуация на фронте сложная? – Да, она очень сложная.
2. Будем ли мы дальше отступать? – Да, к сожалению, мы будем дальше отступать. Я бы советовал подготовиться к дальнейшим нелестным новостям, в частности из Кураховского направления. Но есть и контратаки Сил обороны. В частности, в районе Торецка.
3. Почему сложилась такая ситуация? Огромная куча факторов. Причем из 100% этого "тортика" лишь 30-40% я бы отнес на внешний контур, то есть в помощь партнеров (или ее отсутствие), а 60-70% – это внутренние факторы. Администрирование государственных расходов — чтобы максимальное количество государственных средств уходило на войну (не на пенсии работающим прокурорам). Борьба с коррупцией, а главное – наказание за коррупцию. Информационная политика или ее отсутствие. Выполнение мобилизационных планов, а кстати, их невыполнение — это тоже последствия отсутствия информационной политики. Решение проблем с комплектацией войск. Улучшение управления в войсках. Строительство фортификационных сооружений — своевременная постройка фортификационных сооружений — контроль над своевременным и КАЧЕСТВЕННЫМ возведением фортификационных сооружений и ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ.
Контроль, контроль и снова контроль. И наказание за нарушение. Других способов существования государства во время войны человечество не изобрело.
Я далеко не все назвал. Но то, что я назвал – это не проблема наших партнеров. Это проблема внутреннего государственного менеджмента или его отсутствия.
4. Есть ли сейчас прорыв фронта? Нет, прорыва фронта нет. Прорыв фронта — это когда вражеские войска продвинулись на 20-30 км, вышли на оперативное пространство и в тыл группировкам, которые ведут оборону. Все это заканчивается либо бегством, либо разгромом тех войск, ведущих оборону.
Несмотря на наши отступления, покидания территорий и населённых пунктов, такой ситуации сейчас не наблюдается.
То есть ВСУ не разбиты, они продолжают наносить урон врагу, сдерживая его наступление, что и является целью продолжающейся стратегической оборонной операции.
Если ВСУ не разбиты, всегда есть шанс на отвоевывание территорий.
Именно разгром армии, а не захват территорий – важная цель войны, а этой цели враг не достиг. Это и есть главный вывод, который нужно сделать.
Не спрашивайте меня, "кто виноват и что делать". Я принципиально не даю никаких советов, не оцениваю действия или бездействие командования ВСУ, не говорю, что тот генерал плохой, а тот Наполеон. Я только собрал то, что известно и дал здесь краткий ответ на те вопросы, которые мне чаще всего задают.
Обычно прогнозов тоже не даю, но здесь сделаю исключение.
- 1. Не думаю, что мы удержим Курахово. Здесь главный вопрос, чтобы под этим городом было как можно больше павшей скота в контексте стратегической обороны (вы поняли, о ком я).
- 2. Думаю, что Покровск под Новый год еще будет держаться.
- 3. До конца этого года в Запорожье или Днепропетровскую область враг не движется. Это, конечно, не повод для строительства стадионов, ледовых катков и организаций международных турниров по зимним видам спорта. Это выигранное время для постройки мощных фортификаций.
Под Новый год посмотрим, что сбылось, а что нет. Спасибо, что дочитали до этого места.
Источник: пост Поповича в Facebook.
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