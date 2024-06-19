Правоохранители установили, кто начал стрельбу по митингующим на Майдане Независимости в 2014: что им инкриминируют

За совершение этих преступлений командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы

В Офисе Генерального прокурора Украины установили имена стражей порядка, которые произвели первые выстрелы из помповых ружей по митингующим 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости. Подозреваемые вернулись в Крым и способствовали аннексии полуострова.

Об этом сообщили на Фейсбуке-странице ведомства. Там отметили, что было собрано достаточное количество доказательств и сообщено о подозрении двум бывшим правоохранителям. Это командир роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе (Крым) и один из милиционеров этого подразделения.

По данным следствия, командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные, находились 20 февраля 2014 около 9 часов утра по улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно со стражами порядка спецроты Киевского "Беркута", они применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие – помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью.

В результате таких действий подозреваемых погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и покушениям на убийства участников акций протеста, совершенных милиционерами так называемой "черной роты" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия.

Напомним, всего утром 20 февраля 2014 года были убиты 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения.

После этих событий подозреваемые вернулись в Севастополь. Впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали аннексии полуострова.

Им инкриминировано превышение власти и служебных полномочий, незаконное препятствование организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенных должностным лицом с применением физического насилия, умышленных убийств трех человек и покушений на умышленные убийства трех человек (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК Украины)

Напомним, Шевченковский суд Киева закрыл дело о разгоне на Майдане мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Такое решение было принято 24 мая.

Стоит вспомнить, что 20 февраля украинцы чтили память Героев небесной Сотни, которые бросили вызов диктатуре и высокой ценой собственной жизни отстояли свободу, выбор в пользу демократии и европейского будущего. Протест, который в начале был стачкой стайки киевских студентов и активистов против отказа от Ассоциации с ЕС, перерос в сопротивление более широким слоям населения по всей стране. И на каждый ужасный случай насилия, массовых избиений, исчезновения людей, пыток, арестов, попыток запретить протест диктаторскими законами общество реагировало несогласием. "Телеграф" собрал эти 10 главных шагов Майдана, которые сформировали протест таким, каким мы его сейчас знаем.