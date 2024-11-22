Испания готовится к войне? В стране инициируют особый план для населения

Испания начинает следовать примеру других европейских стран.

Власти Испании готовят первый план гражданской обороны на случай начала войны. Эта стратегия впервые вносит "угрозу войны" в чрезвычайные ситуации в стране.

Об этом сообщает 20minutos, опираясь на источники в Министерстве внутренних дел Испании. Этот план обороны является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны Испании.

Это пятилетняя инициатива, одобренная Советом национальной безопасности Испании 15 октября. По словам источника, эта стратегия вносит "угрозы войны" в перечень чрезвычайных ситуаций в области гражданской защиты. Она предполагает разработку "конкретных планов, над которыми сейчас ведется работа".

То есть Испания начинает следовать примеру других европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция. Они уже распространяют среди своих граждан листовки с рядом основных рекомендаций по поводу действий, если начнется война.

Заметим, что план гражданской обороны – руководство для населения относительно действий в случае возникновения опасности в результате военного конфликта. В этом документе содержится множество рекомендаций, взятых из подобных пособий, разработанных испанскими властями для борьбы с более распространенными катастрофами, в частности, пожарами, извержениями или наводнениями.

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