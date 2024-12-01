Украинцам стала доступна "тысяча Зеленского": как оформить и на что можно потратить

Эти деньги можно тратиться далеко не на все

С сегодняшнего дня, 1 декабря, украинцы имеют возможность получить тысячу гривен в рамках социальной программы "Зимня єПідтримка", которую люди уже успели прозвать "Тысячей Зеленского". Право на получение денежной помощи имеет каждый.

На сайте "Дія" рассказали более подробно об этом. Отмечается, что подать заявление можно в течение всего зимнего периода – до 28 февраля 2025 года, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года.

Стоит добавить, что эти деньги можно тратиться далеко не на все.

Пошаговая инструкция

Авторизируйтесь в "Дии";

В Сервисах выберите Зимня єПідтримка";

Щелкните "Подать новую заявку" и "Начать";

Выберите, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка должно подгрузиться свидетельство о рождении в Действии. Если не подтянулось – нажмите "Добавьте свидетельство".

Выберите счет для выплаты;

Проверьте данные, поставьте птичку в "Я нахожусь на территории Украины" и нажмите "Отправить".

На что можно потратить деньги?

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Напомним, ранее люди по-разному отреагировали на инициативу главы государства о раздаче тысячи гривен. Реакцию украинцев вы можете прочесть в материале "Телеграфа" по ссылке.