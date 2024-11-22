Зимняя "тысяча Зеленского" поставила под угрозу национальный кешбэк

Кешбэк могут профинансировать только в феврале 2025 года

Ракетная угроза, анонсированная сегодня в отношении правительственного квартала, не помешала Кабинету Министров Украины принять решение о перераспределении 5 миллиардов гривен из программы кешбэка на программу "Зимняя поддержка". То есть на выплаты кешбэка деньги не предусмотрены.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По обновленным правилам, украинцы получат по тысяче гривен двумя способами. Первый — в электронном формате, второй через отделения Укрпочты для жителей территорий, где продолжаются активные боевые действия.

Относительно программы кешбэка, то выплаты за декабрь 2024 планируют осуществить в феврале 2025 года. Впрочем, это произойдет только при наличии соответствующего финансирования. В случае отсутствия средств в бюджете декабрьский кешбэк не будет выплачен.

Нардеп Ярослав Железняк называет эти решения популизмом, ведь в этом году на кешбэк забрали деньги из программы разминирования.

"Ну и конечно ракетная угроза не помешала принять Минэкономики абсолютно идиотскую идею о 1000 грн. Как я и писал, в этом году на это уйдет 5 млрд. В следующем уже 10 млрд. И там и там это деньги не партнеров, а Фонда безработицы", – говорится в сообщении.

Также ранее "Телеграф" писал о двух месяцах с Национальным кэшбеком. Сейчас почти полторы тысячи производителей, которые предлагают около 300 тыс. товаров, уже присоединились к проекту.