Рассматриваются все сценарии: в Сеуле прокомментировали возможность предоставления военной помощи Украине

Южная Корея рассматривает все возможные варианты и наблюдает за поведением КНДР

Учитывая переброску военных КНДР в Россию, Южная Корея сейчас рассматривает "все возможные сценарии" оказания помощи Украине. Пока что не идет разговора о поставках вооружения, но этот вариант тоже на столе.

Об этом сказал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йоль во время пресс-конференции в Оттаве, сообщает Reuters. Министр сказал, что Сеул будет следить за уровнем участия войск КНДР в войне против Украины и того, что режим Ким Чен Ына получит от российских союзников за помощь.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия (северокорейских) сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", – заявил он.

Отметим, что южнокорейские медиа 29 октября сообщили, что правительство Республики Корея рассматривает возможность поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов в ответ на вовлечение войск КНДР в российско-украинскую войну на стороне РФ. Тем не менее, через несколько часов администрация президента РК Юн Сок Йоля опровергла информацию, ограничившись сообщениями об обмене дипломатическими делегациями с Киевом. Для такого поведения есть целый ряд причин.

Пока в НАТО постепенно начинают признавать, что КНДР отправила в Россию свои войска, Южная Корея пытается пересмотреть свои запреты на поставку вооружений в воюющие страны. То есть ищет возможность помочь Украине бороться, в том числе и со своим собственным противником.