Умеров поедет в Южную Корею по важному вопросу - СМИ

Аналитики ожидают, что Южная Корея займет "осторожную позицию" в отношении военной помощи

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетит Южную Корею для обсуждения поставок оружия. Это произойдет уже в ближайшие дни.

Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на собственный источник. Предполагается, что делегация встретится с южнокорейскими коллегами уже в среду и предоставит список пожеланий. В него войдут зенитные ракеты и артиллерийское оружие.

Аналитики ожидают, что Южная Корея займет "осторожную позицию" в отношении военной помощи после победы Дональда Трампа на выборах в США и неоднократных предупреждений россии против подобных действий.

"Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставкам оружия. Ожидается, что правительство займет выжидательную позицию, наблюдая за военным сотрудничеством россии с Северной Кореей, прежде чем принять решение о своих следующих шагах", – сказал научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо.

Аналитики ожидают, что Южная Корея займет "осторожную позицию" в отношении военной помощи после победы Дональда Трампа на выборах в США и неоднократных предупреждений россии против подобных действий.

"Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставкам оружия. Ожидается, что правительство займет выжидательную позицию, наблюдая за военным сотрудничеством россии с Северной Кореей, прежде чем принять решение о своих следующих шагах", – прогнозирует научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо.

В то же время еще одним препятствием поставкам оружия — внутренняя оппозиция. Оппозиционные законодатели пригрозили объявить импичмент министру обороны Южной Кореи, если в Украину будет направлена военная помощь. Они ссылаются на законы, которые запрещают экспорт оружия в страны, которые находятся в состоянии войны, без одобрения парламента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея сейчас рассматривает "все возможные сценарии" оказания помощи Украине. В Сеуле прокомментировали возможность предоставления военной помощи.