Офицер ВСУ – о вреде общей иллюзии по поводу перемирия и выборов

Я наблюдаю все больше месседжей о перемирии и выборах.

Украина никогда не вернется в состояние до 2022 года, а тем более до состояния 2014-го.

Никогда. Послевоенные вызовы будут еще более жесткими, чем все три года войны.

Нам нужно будет сконцентрироваться на милитаризации Государства, уменьшении вклада денег в брусчатку и нестратегические дороги и увеличении в строительство тотальной линии обороны вдоль тех географических линий, где будет прекращение огня, построения путей эвакуации и тотального развития ВПК, ракетных программ и собственного производства вооружения и выстрелов, дронов и т.д.

Потому что современные границы Украины проходят не там, где определены международным правом, а там, где есть ВСУ.

Поэтому наше будущее всеобщая воинская повинность и оружие, оружие, оружие.

Источник: сообщение Мирослава Гая в Facebook