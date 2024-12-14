Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, сколько стоит электричество в Норвегии

Я восхищён действиями норвежского правительства. Вот серьёзно.

В Норвегии некоторые критики сложившегося положения дел считают, что их страна должна отправлять электроэнергию за рубеж только после того, как обеспечит низкие цены на внутреннем рынке.

Причиной таких заявлений, стала высокая цена электричества, которая может вырасти еще больше из-за отсутствия ветра в Северном море.

Речь идет о скачке до самого высокого с 2009 года показателя.

И это при том, что в Норвегии цена электричества для населения сейчас 4,5 грн за 1 кВт-ч. Да, да, я не ошибся, не кроны или евро, а гривны. Это при минимальной зарплате в 4000 евро.

И плевать они хотели, на заявление посла ЕС в Норвегии, который обеспокоен тем что Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии в ЕС.

Вот так должно работать правительство, исключительно на интересы своего народа. Только так.

Источник: сообщение Попенко в Facebook