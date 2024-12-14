Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, скільки коштує електрика у Норвегії

Я захоплений діями норвезького уряду. Ось серйозно.

У Норвегії деякі критики стану справ вважають, що їхня країна повинна відправляти електроенергію за кордон тільки після того, як забезпечить низькі ціни на внутрішньому ринку.

Причиною таких заяв стала висока ціна електрики, яка може зрости ще більше через відсутність вітру в Північному морі.

Йдеться про стрибок до найвищого з 2009 року показника.

І це при тому, що в Норвегії ціна електрики для населення зараз 4,5 грн за 1 кВт-год.

І плювати вони хотіли, на заяву посла ЄС у Норвегії, який стурбований тим, що Норвегія може обмежити експорт електроенергії до ЄС.

Ось так має працювати уряд виключно на інтереси свого народу. Лише так.

Джерело: повідомлення Попенко у Facebook