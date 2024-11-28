Графики отключений задержатся? Сколько времени требуется на восстановление энергосистемы

Сегодня в Украине мог наступить полный блекаут

Для возобновления стабильной работы энергосистемы понадобится минимум 10-14 дней, а не два-три дня, как сегодня спрогнозировал народный депутат Сергей Нагорняк.

Об этом директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил в эфире "РБК-Украина".

"Я думаю это – неправда, что понадобится два-три дня. Понадобится гораздо больше дней, потому что повреждения такие нанесены были сегодня, и они наложились еще на предыдущие повреждения. Понадобится гораздо больше, как минимум 10 дней, возможно две недели. И это не факт, что не будет новых обстрелов", – пояснил Омельченко.

Он также заявил, что Россия будет делать все, чтобы к Новому году полностью разрушить украинскую энергосистему.

"Можно сказать, что они достаточно сложны, эти повреждения и главная идея этого террористического акта сегодняшнего со стороны Российской Федерации было отрезать атомные станции от объединенной энергетической системы Украины", – поделился своим мнением Омельченко.

В свою очередь эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Вечер.LIVE подчеркнул, что благодаря усилиям энергетиков сейчас отключения электроэнергии ограничиваются лишь почасовыми графиками, вместо полного блекаута, как это было осенью 2022 года.

По словам Рябцева, отключение света после новых повреждений может продолжаться по 10–12 часов в сутки еще несколько дней. Он добавил, что после этого энергоснабжение будет постепенно возобновляться.

"Это свидетельствует о возможности и способности украинской энергосистемы восстанавливаться после таких массированных атак. И в этом мы должны благодарить прежде всего энергетиков и Воздушные силы. Хотя к ним возникает все больше вопросов в связи с тем, что мы имеем поражение несколькими ракетами одновременно уязвимых объектов, которые должны быть защищены", – сказал он.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало, что до конца суток будут применяться три очереди отключений света бытовых потребителей одновременно. Однако в 15:55 объем ограничений был вынужденно увеличен до четырех очередей бытовых потребителей одновременно до конца суток. В свою очередь энергетики делают все возможное, чтобы вернуть к работе поврежденное россиянами оборудование как можно быстрее.